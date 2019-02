Po letih načrtovanja odprli oddelek za pedopsihiatrično obravnavo otrok

Ljubljana, 19. februarja - Na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana so odprli enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, na zaprtem oddelku pa bodo zdravili mladostnike s psihotičnimi reakcijami. Glavni razlog, da enota doslej ni delovala, je pomanjkanje pedopsihiatrov, ki ga bodo reševali z dežuranjem specializantov. Ostalo osebje so zaposlili že lani.