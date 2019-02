Ob 20. svetovnem dnevu materinščine: Vsak materni jezik šteje

Ljubljana, 21. februarja - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco je leta 1999 današnji dan razglasila za mednarodni dan maternih jezikov. Ob 20-letnici je generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay opozorila na pomen vseh maternih jezikov. Poudarila je, da vsak jezik šteje in prispeva h gradnji miru in trajnostnega razvoja.