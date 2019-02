Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin

Ljubljana, 23. februarja - V prihodnjem tednu se izteče rok za oddajo kar nekaj napovedi za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Najpozneje do četrtka je treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Napovedi je treba oddati tudi v primeru, da so bili dohodki doseženi izven Slovenije.