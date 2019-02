Na Hrvaškem zaposlujejo vse več upokojencev

Zagreb, 19. februarja - Na Hrvaškem je bilo konec januarja zaposlenih več kot 5500 upokojencev, kar je dvakrat toliko kot pred uveljavitvijo zakonskih sprememb. Na Hrvaškem so namreč z novim letom omogočili zaposlovanje za polovični delovni čas tudi predčasno upokojenim, potem ko so to pravico od leta 2004 imeli samo upokojenci s starostno pokojnino.