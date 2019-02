Predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik napovedala kandidaturo za evropsko poslanko

Ljubljana, 19. februarja - Predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik je napovedala nestrankarsko kandidaturo za poslanko v Evropskem parlamentu. Kot so sporočili iz društva, sta jo h kandidaturi po desetih letih aktivizma napeljali še ena uspešna akcija Očistimo Slovenijo in volja množice, ki so se pripravljeni zavzeti za pravice ljudi in okolja.