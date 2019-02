Zdravstveni inšpektorat odsvetuje nakup plišaste sove preko spleta

Ljubljana, 19. februarja - Zdravstveni inšpektorat RS je preko sistema Rapex od Evropske komisije prejel obvestilo o neustrezni igrači - plišasti sovi (Soft toy animal - brown owl) blagovne znamke Greenlife, ki se prodaja v spletni trgovini Amazon. Testiranje je pokazalo, da šivi popustijo in je zato polnilo dostopno, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Serijska oznaka izdelka je 11053413, identifikacijska številka pa PCG-GR-0416-15014. Prodajalec navaja, da bodo kupci, ki so omenjeni izdelek kupili, obveščeni. Če se to ne bo zgodilo, pa Zdravstveni inšpektorat RS svetuje, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo prodajalcu.