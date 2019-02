Cene nafte vztrajajo na najvišji ravni v treh mesecih

Singapur, 19. februarja - Cene nafte vztrajajo na najvišjih ravneh v treh mesecih in se danes nekoliko višajo. Cene po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dvigujejo optimizem glede ugodnega izida kitajsko-ameriških trgovinskih pogajanj in znaki, da države v naftnem kartelu Opec in Rusija zmanjšujejo črpanje nafte.