Kralji s Kopitarjem izgubili še petič zapored

Los Angeles, 19. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, v domačem Staples Centru niso prekinili črnega niza in so v severnoameriški ligi NHL izgubili še petič zapored. Tokrat so jih premagali branilci naslova Washington Capitals, ki so slavili s 3:2, v vrstah gostov pa je vnovič blestel Aleksander Ovečkin.