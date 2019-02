Kalifornija po več kot 20 letih še vedno ni sposobna zgraditi hitre železnice

Sacramento, 19. februarja - Ameriška zvezna država Kalifornija se je v 90. letih prejšnjega stoletja lotila gradnje hitre železniške povezave med San Franciscom in Los Angelesom, kasneje pa naprej vse od Sacramenta na severu do San Diega na jugu, vendar pa se projekt sooča s poplavo težav in podražitvijo s 33 na 77 milijard dolarjev.