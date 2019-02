V Hiši EU na ogled izdelki otrok in mladih, ki so sodelovali v projektu Mednarodni dan strpnosti

Ljubljana, 18. februarja - V Hiši EU so danes odprli razstavo likovnih in pisnih izdelkov otrok in mladih, ki so sodelovali pri projektu Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je med drugim spodbujanje otrok in mladih k strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, prijateljstvu in sodelovanju, so sporočili iz Izobraževalnega centra Eksene.