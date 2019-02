Ljubljanska borza: SBI TOP za poldrugi odstotek navzgor

Ljubljana, 18. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil krepko rast; ob zvišanju za 1,42 odstotka se je ustavil pri 845,72 točke. Med blue chipi so se pocenile le delnice Uniorja, ostale so se podražile ali ostale na nespremenjeni ravni. Borzni posredniki so opravili za 871.660 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke.