Zoran Dragić vesel, da se vrača, Trifunović pa zaskrbljen

Ljubljana, 18. februarja - Slovenski košarkarji so začeli priprave na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2019. Razveseljivo je, da je v ekipi po skoraj dveh letih in pol odsotnosti spet Zoran Dragić, skrbi pa dejstvo, da si je Žiga Dimec poškodoval gleženj, Vlatko Čančar ima vnetje ušesa in vročino, Urban Durnik pa ne bo nastopil zaradi bolečin v kolenu.