Na Hrvaškem v slovenskem tovornjaku našli več deset migrantov

Zagreb/Zadar, 18. februarja - Hrvaška policija je danes v kraju Gračac nedaleč meje z Bosno in Hercegovino ustavila tovorno vozilo s slovensko registracijo, ki je prevažalo nekaj deset nezakonitih migrantov, je poročal hrvaški radio. Kot so dodali, so policisti pridržali dve osebi zaradi suma kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi.