Policija prosi za informacije očividce četrtkove prometne nesreče na prehodu za pešce v Novi Gorici

Nova Gorica, 18. februarja - Novogoriški policisti prosijo za informacije vse očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v četrtek v središču Nove Gorice na Kidričevi ulici. Voznik osebnega avtomobila je na prehodu za pešce zbil 28-letno peško in in pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.