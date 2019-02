V Mantovi bodo jeseni predstavili ustvarjanje Giulia Romana

Milano, 19. februarja - V Vojvodski palači v Mantovi bodo oktobra odprli razstavo, ki bo celovito predstavila ustvarjanje italijanskega slikarja in arhitekta Giulia Romana. Vsestranski umetnik, ki je bil kot deček najljubši učenec in sodelavec italijanskega slikarja Rafaela, se ni posvečal le slikarstvu in arhitekturi ampak tudi oblikovanju nakita in tapiserij.