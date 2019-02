Anka Pogačnik druga v Nemčiji

Ljubljana, 18. februarja - Slovenska judoistka Anka Pogačnik si je konec minulega tedna v Oberwartu priborila srebrno kolajno na tekmi svetovnega pokala European Open Oberwart 2019. V kategoriji do 70 kilogramov je bila od nje boljša edino domačinka Michaela Polleres, v finalu si je Nemka priborila prednost vazarija in jo uspela zadržati do konca rednega dela.