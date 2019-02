Morcheeba maja v Kinu Šiška

Ljubljana, 18. februarja - V centru urbane kulture Kino Šiška bosta 16. maja nastopila trip-hop pionirja Morcheeba. Karizmatična pevka Skye Edwards in psihedelični kitarist Ross Godfrey bosta predstavila pregled svoje obsežne diskografije, od klasičnih uspešnic, kot je Rome Wasn't Built In A Day, do svežega materiala z lanskega devetega albuma Blaze Away.