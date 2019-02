Reliant vendarle plačal kupnino za Pekov tržiški kompleks

Tržič, 18. februarja - Mariborsko podjetje Reliant je pol leta po dražbi v podaljšanem roku vendarle plačalo kupnino za poslovni in proizvodni kompleks Peka v Tržiču, ki je v stečaju od začetka leta 2016. V Reliantu so na dražbi napovedali revitalizacijo kompleksa, ki so ga sicer želeli kupiti tudi tržiški obrtniki in podjetniki.