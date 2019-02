Bogdana Herman ob dnevu materinščine za STA: Novosti v jeziku, ki nastanejo iz lenobe in malomarnosti, so škodljive

pogovarjala se je Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 20. februarja - Profesorica slavistike, učiteljica veščin sporazumevanja, pesnica, raziskovalka in pevka ljudskih pesmi Bogdana Herman je pred dnevom materinščine za STA spregovorila o pomenu slovenščine. Ta se po njenem mnenju mora spreminjati, vendar so lahko novosti tudi škodljive. To so predvsem tiste, ki nastanejo iz lenobe, indolence oziroma neznanja.