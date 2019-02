Prve projekcije naslednjega Evropskega parlamenta: SDS in LMŠ po tri sedeže

Bruselj, 18. februarja - V Evropskem parlamentu so danes objavili prvo projekcijo sedežev naslednjega parlamenta, ki temelji na preseku nacionalnih javnomnenjskih raziskav in predpostavki, da bo sedežev 705. Največ sedežev naj bi znova dobila desnosredinska EPP, v Sloveniji pa kaže projekcija največ podpore SDS in LMŠ, ki naj bi dobili po tri sedeže.