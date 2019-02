Maribor, 24. februarja - Nea mi luštov delaj, Daj mi en pajs, Kuj nekaj in Fertik lušno so izrazi, ki so morda znani le delu Slovencev, a na spletu žanjejo veliko zanimanja. Kliki se kar vrstijo, v Mariborski knjižnici pa so spletnemu fenomenu Štajerski árgo posvetili celo razstavo.