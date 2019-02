Pesaro, 18. februarja - Prebivalci Pesara ob italijanski obali Jadrana so se zadnje dni spraševali, kdo je skrivnostna ženska, ki so jo kamere ujele, ko je čistila mestne ulice. Občinske oblasti so jo zdaj našle - gre za Japonko, ki že več let živi v Pesaru, je sporočil župan Matteo Ricci.