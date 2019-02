Minuli teden prvi letošnji brez smrtnih žrtev na cestah

Ljubljana, 18. februarja - V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. To je bil letos sploh prvi teden, ko je črna statistika ostala prazna. Letos so slovenske ceste sicer terjale 14 življenj, v enakem obdobju preteklega leta pa sedem, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.