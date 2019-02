Nekdanji newyorški kongresnik Weiner predčasno iz zapora

New York, 18. februarja - Nekdanji zvezni kongresnik iz New Yorka, demokrat Anthony Weiner je bil predčasno izpuščen iz zapora, kjer je prestajal 21-mesečno kazen zaradi pošiljanja opolzkih sporočil in fotografij mladoletnici. Preostanek kazni bo odslužil v prehodnem domu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.