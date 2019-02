Na štajerski in gorenjski avtocesti daljši zastoj

Ljubljana, 18. februarja - Začetek delovnega tedna zaznamujejo zgoščen promet in tudi daljši zastoji na nekaterih avtocestah. Na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in priključkom Ljubljana - Brod v smeri Ljubljane je kolona vozil dolga 11 kilometrov in pol, na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana - Sneberje pa dobrih devet kilometrov.