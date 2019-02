New York, 18. februarja - Ameriški tenisač Reilly Opelka je pri enaindvajsetih letih prišel do prvega naslova na turnirjih ATP. V finalu New Yorka, kjer so si udeleženci razdelili 694.995 dolarjev, je premagal Kanadčana Braydena Schnurja s 6:1, 6:7 (7), 7:6 (7).