Tedenska napoved - rekreacija od 19. do 25. 2.

IZBRANI DOGODKI

7. Ruthin tek in pohod

Sedmi Ruthin tek se bo že tradicionalno odvijal na sprehajalni stezi okoli Blejskega jezera. Prireditev se bo začela v petek, 22. februarja, ob 16. uri in se zaključila v nedeljo, 24. februarja, ob isti uri. Startno-ciljni prostor bo pred Olimpijskim veslaškem centru Mala Zaka. Z namenom in željo pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo, tudi letos vabimo vse tekače, pohodnike in ostale ljudi dobre volje, da se nam pridružijo na 48-urni poti okoli Blejskega jezera, kjer je ogromno tekaških ur preživela tudi Ruth Podgornik Reš, in tako pomagajo. Pridružite se nam lahko kadarkoli v času prireditve in odtečete ali prehodite, kolikor želite. Informacije: www.nevergiveup.si

KOLEDAR

TOREK, 19. februarja

MARIBOR - Nordijski pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

SREDA, 20. februarja

KOČEVJE - Izliv Soče (Ita); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

ČETRTEK, 21. februarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 22. februarja

BLED - 7. Ruthin tek in pohod; pohodništvo. Informacije: www.nevergiveup.si

BLED - 7. Ruthin tek in pohod; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

BOHINJ - Juretov memorial - nočna tekma v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/juretov-memorial/

LJUBELJ - Krpljanje s tečajem Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

VRŠIČ - Varno gibanje v gorah pozimi; planinstvo. Informacije: www.jerpoh.com/?jpoh_upcoming_events=osnovni-zimski-tecaj

SOBOTA, 23. februarja

LJUBLJANA - Križna gora (1168 m); pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Ivanac (Monte Joanaz, Ita, 1167 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Ekvador, Galapagos; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Smokuški vrh (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne zimske ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Grintavec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Seemannwand (Avt, 2822 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

TRŽIČ - Memorial Andreja Šmitka v streljanju; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si

BREŽICE - Sromeljski tek - po poti sonca in vina; tek. Informacije: www.sromlje.si

BREŽICE - Po Zasavski planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKNO - Paralelni slalom; alpsko smučanje. Informacije: www.jazne.net

DRAVOGRAD - Šisernikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

HOČE - Pet slavniških brezen; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KAMNIK - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJSKA GORA - 6. Mengo pokal v veleslalomu - 2. tekma; alpsko smučanje.

LITIJA - 22. pohod Franca Štrusa; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Goška Ravan (933 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Štrusov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Delavnica Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Šišernikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Delavnica nudenja prve pomoči; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si

MEŽICA - Gmeineck (Avt, 2592 m); turno smučanje. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Po Šisernikovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - Kulinarični pohod po poute dobroga gustoša do zelenog gaja; pohodništvo.

NOVO MESTO - Potepanje okoli Novega mesta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PLANICA - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Planiški teki; tek na smučeh. Informacije: www.kranjska-gora.si/media/Dogodki/Dogodki%202019/RAZPIS%202019.docx

PLANICA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POSTOJNA - Iški Vintgar; planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREDDVOR - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Zasavska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Spirzinger (Avt, 2066 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RADOVLJICA - Spirzinger (Avt, 2066 m); turno smučanje. Informacije: www.pdradovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SENOVO - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEŽANA - Šumka (532 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Kalnik (Hrv, 643 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

VOGEL - Pokal Vogla; alpsko smučanje. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/tekma-za-pokal-vogla/

ŽELEZNIKI - Pikado dvojice; pikado. Informacije: www.jzr.si/index.php?module=strani&stranid=211

DOL PRI LJUBLJANI - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tskjubdol.si

CIRKULANE - Grintavec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - Šalčkin pohod; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 24. februarja

LJUBLJANA - Griža (Ita, 332 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

AJDOVŠČINA - Veliki Badin (Hrv, 359 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Vrh Staneta Kosca, Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zzv-celje.si/2019/02/02/vrh-s-kosca-2/

CERKNO - Novaški lok smučar; alpsko smučanje. Informacije: www.tdnovaki.si

CERKNO - Intersport test smuči; alpsko smučanje. Informacije: Intersport ISI Intersport ISI, informacije@intersport.si

LENDAVA - Memorial A. Delavca; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

POLHOV GRADEC - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Ratitovec (1672 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Pohod k teti Marti; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

SOLKAN - 6. gorski tek na Sabotin; tek. Informacije: www.sabotin-parkmiru.si

VOJNIK - Gams safari 2018/19: tek do koče na Strnadovem travniku; tek. Informacije: www.sd-socka.si

ŽIROVNICA - Turni Rally Završnica 2019; turno smučanje. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

HORJUL - Obzova (Hrv, 568 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

SEČA - Do meje in nazaj; tek. Informacije: http://skid.si/wp-content/uploads/2018/12/Do-meje-in-nazaj-2019.pdf

PONEDELJEK, 25. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

