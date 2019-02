Izrael zadržal denar za Palestince zaradi plačil zapornikom

Jeruzalem, 17. februarja - Izraelska vlada je danes odločila, da bo zadržala 138 milijonov dolarjev (122 milijonov evrov) sredstev za palestinske oblasti. Gre za vsoto, ki so jo palestinske oblasti po njihovih navedbah lani izplačale tistim, ki so v zaporih zaradi napadov na Izraelce, in njihovim svojcem, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.