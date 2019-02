Italiji tekma mešanih parov, Slovenca 16.

Salt Lake City, 17. februarja - Italijana Lukas Hofer in Dorothea Wierer sta zmagovalca tekme mešanih patrov na biatlonskem svetovnem pokalu v Soldier Hollowu v ZDA. Drugo mesto sta z zaostankom 22 sekund osvojila Avstrijca Simon Eder in Lisa Theresa Hauser, tretje pa Francoza Julia Simon in Antonin Guigonnat, ki sta zaostala 50 sekund.