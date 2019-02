Kobayashi zanesljivo zmagal v Willingenu, Zajc osmi

Willingen, 17. februarja - Japonec Ryoyu Kobayashi (274,4 točke) je zmagovalec druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Vodilni v skupnem seštevku je do 11. zmage v sezoni prišel s skoraj 22 točkami prednosti pred drugouvrščenim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem in več kot 24 točkami pred Poljakom Piotrom Žylo. V finalu so skakali trije Slovenci.