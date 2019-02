Na območju Krvavca se je smrtno ponesrečil hrvaški deskar

Krvavec, 17. februarja - Na območju Krvavca se je danes okoli 13.30 zunaj smučišča smrtno ponesrečil hrvaški deskar. Na Zvohu mu je proti dolini Kokre čez steno zdrsnila snežna deska. Zapustil je zavarovano območje smučišča in jo šel iskat, pri spuščanju po zelo spolzki in strmi snežni grapi pa je zdrsnil čez prepadno steno in zaradi poškodb umrl, so sporočili s PU Kranj.