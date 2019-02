Na Hrvaškem truplo pogrešane ženske po 19 letih našli v zamrzovalniku

Čakovec, 17. februarja - V Hrvaškem Medžimurju so v zamrzovalniku družinske hiše v soboto našli truplo ženske, ki naj bi izginila pred 19 leti. Kot je danes potrdil tiskovni predstavnik policije v Čakovcu, so v zvezi s tem v soboto aretirali 45-letno žensko, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Policija ni navedla identitet aretirane in umrle, ker preiskava še poteka.