Po zaslugi Ilke Štuhec tudi v Areju Zdravljica

piše Sandi Mladenović

Are, 17. februarja - V švedskem Areju se je po dveh tednih vrhunskih bojev na belih strminah končalo jubilejno 45. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. To je bilo prvenstvo presežkov in tekmovalnega slovesa največjih zvezdnikov belega cirkusa. Po zaslugi zlate Ilke Štuhec in srebrnega Štefana Hadalina pa je tudi Slovenija doživela svoja vrhunca na prvenstvu.