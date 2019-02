Trump poziva Evropo, naj sprejme 800 borcev IS iz Sirije

Washington, 17. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozno zvečer pozval Evropo, naj sprejme 800 borcev skrajne sunitske skupine Islamska država (IS), ki so jih ameriške sile zajele v Siriji in jim sodijo. Če evropske države skrajnežev ne bodo sprejele, je Trump na družbenem omrežju Twitter zagrozil z njihovo izpustitvijo.