Rotterdam, 16. februarja - Švicar Stan Wawrinka in Francoz Gael Monfils sta finalista teniškega turnirja ATP v Rotterdamu. Monfils je v prvem polfinalu premagal Rusa Danila Medvedjeva s 4:6, 6:3 in 6:4, Wawrinka pa je bil s 6:2, 4:6 in 6:4 boljši od prvega nosilca Japonca Keija Nishikorija.