Trajković peti na odprtem prvenstvu Turčije

Antalya, 16. februarja - Najboljši slovenski taekwondoist Ivan Trajković je po bronasti kolajni na predsedniškem pokalu v Turčiji ta konec tedna nastopil še na odprtem prvenstvu Turčije v Antalyi in osvojil peto mesto. V četrtfinalu kategorije do 87 kg je Trajkovića ustavil Španec Ivan Garcia Martinez, so sporočili s Taekwondo zveze Slovenije.