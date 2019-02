Gladki zmagi Rogožank in Koprčank

Ljubljana, 16. februarja - V pričakovanju nedeljskega derbija med junakinjami letošnje evropske sezone, odbojkaricami GEN-I Volleyja, in državnimi prvakinjami, igralkami Nove KBM Branika, sta bili danes dve tekmi 1. DOL za ženske. Tekmi sta bili predvidljivi, Formula Formis in Luka Koper sta upravičili vlogo favorita in gladko premagali Calcit Volley II in Ljutomer.