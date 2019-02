Vombergar uradno v Rusijo

Ljubljana, 16. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je vendarle končala sago s prestopom napadalca Andresa Vombergarja. Kot so sporočili iz ljubljanskega kolektiva, so se danes dogovorili za Vombergarjev prestop k ruskemu prvoligašu Ufi, kjer že igrata Slovenca Bojan Jokić in Lovro Bizjak.