Ristićeva klonila po treh zmagah

Doha, 16. februarja - Karateisti so zbrani na svetovnem pokalu v Katarju. Slovenske barve je uspešno branila Kranjčanka Tjaša Ristić, ki je v kategoriji do 61 kg dobila tri borbe, nato pa v četrtfinalu klonila proti Iranki Roziti Alipourkesha. Ker je slednja izgubila polfinale, je Ristićeva ostala brez repasaža in boja za kolajno.