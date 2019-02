Koper, 17. februarja - Sixt Primorska in Hopsi Polzela sta finalista zaključnega turnirja košarkarskega pokala Spar v Kopru. Oba imata priložnost za drugi naslov v zgodovini; Koprčani so branilci lovorike, Polzeljani pa so v pokalnem tekmovanju slavili pred 23 leti.