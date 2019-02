V Münchnu poglabljanje razpoke v čezatlantskih odnosih

pripravila Sara Erjavec Tekavec in Jure Kos

München, 16. februarja - Na münchenski varnostni konferenci so danes znova prišla do izraza zelo različna stališča med evropskimi in ameriškimi voditelji glede aktualnih svetovnih vprašanj, od varnosti na Bližnjem vzhodu, odnosov z Rusijo do trgovine. Razpoka v čezatlatnskih odnosih v obdobju ameriškega predsednika Donalda Trumpa se tako še poglablja.