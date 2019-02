Lundbyjeva zmagala v Oberstdorfu, Bogatajeva tretja

Oberstdorf, 16. februarja - Norvežanka Maren Lundby (126 in 125,5 m, 270,5 točke) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v nemškem Oberstdorfu in še povečala vodstvo v svetovnem pokalu pred Nemko Katharino Althaus. Ta je bila druga z vsega 0,4 točke zaostanka (124,5 in 128 m, 270,1), tretja je bila Slovenka Urša Bogataj (114,5 in 120,5 m, 244,1).