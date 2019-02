Celje, 16. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Celje in branilec Elvedin Džinić sta se pred nadaljevanjem sezone dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, je na spletni strani zapisal klub iz mesta ob Savinji. Triintridesetletnik je v treh sezonah in pol v celjskem dresu odigral 83 tekem in dosegel devet golov.