Slovenska vojska tudi letos z vojaškim taborom za študente in dijake

Ljubljana, 16. februarja - Slovenska vojska tudi letos ponuja študentom in polnoletnim dijakom možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega vojaškega tabora, ki bo potekal od 1. do 14. julija v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici ter na vadišču Poček. Zadnji rok za prijavo na razpis je 19. marec, so sporočili z ministrstva za obrambo.