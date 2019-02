V šolskem sistemu bo treba po mnenju Logaja prevetriti nekatere anomalije

Ljubljana, 17. februarja - V dozdajšnjih letih so se v šolskem sistemu nabrale nekatere anomalije, ki bi jih veljalo prevetriti, opozarja direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj. Med slednjimi omenja možnost, da so starši sproti obveščeni o ocenah otrok in možnost anonimnih prijav na šolsko inšpekcijo na vsako stvar.