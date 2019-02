Z novim ekološkim plovilom hitreje do ukrepanja ob intervencijah na morju

Koper, 18. februarja - Na upravi za pomorstvo so danes že preizkusili novo ekološko plovilo, ki je v nedeljo zvečer prispelo v Koper iz italijanskega Tržiča. Plovilo je v prvi vrsti namenjeno varstvu morja pred onesnaženjem z ogljikovodiki. Je pa večnamensko, hitro in odzivno in bo tako lahko služilo še marsičemu, vključno s podporo iskanju in reševanju na morju.