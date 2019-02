Minnesota klonila proti drugi najslabši ekipi lige NHL

Minneapolis, 16. februarja - V noči na soboto so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL le štiri tekme. Največ golov so videli gledalci v Minnesoti, kjer je morala domača ekipa Wild priznati premoč proti drugi najslabši ekipi lige New Jerseyju, a šele po podaljšku s 4:5. Junak je postal Nico Hischier.