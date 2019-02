Strelec v Illinoisu ubil pet ljudi

Chicago, 16. februarja - Policisti so v petek v tovarni v Aurori v ameriški zvezni državi Illinois po krajšem obstreljevanju ubili 45-letnega Garyja Martina, ki je izvedel strelski pohod med kolegi v tovarni, kjer je delal 15 let. Martin, ki je bil jezen, ker so ga nameravali odpustiti, je ubil pet sodelavcev in ranil pet policistov ter sodelavca.