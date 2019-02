Nov dober teden za borzne indekse na Wall Streetu

New York, 16. februarja - Osrednji indeksi na Wall Streetu so v petek sklenili zelo dober trgovalni teden, čemur je botrovalo predvsem upanje, da bodo vladni predstavniki ZDA in Kitajske vendarle našli nekakšen dogovor glede carin in se trgovinska vojna ne bo zaostrila. Nov krog pogajanj med državama o trgovini bo potekal v sredo v Washingtonu.