Slovenski orli tretji na ekipni tekmi v Willingenu

Willingen, 15. februarja - Slovenski smučarski skakalci Anže Semenič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Timi Zajc so osvojili tretje mesto na današnji ekipni tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Naši "orli" so zbrali 874,0 točke, pred njimi so se uvrstili Poljaki (979,4) in Nemci (900,2).